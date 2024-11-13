محمد منير يتصدر التريند بعد شائعات مرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد منير، محرك البحث جوجل بعد الجدل الأخير الذي أثار بسبب الشائعات والتي كشفت عن دخول الفنان محمد منير المستشفى مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، ما أصاب جمهوره بحالة كبيرة من القلق.

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير استقرارًا بعد خروجه من المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. نُقل منير إلى المستشفى في مدينة السادس من أكتوبر بعد شعوره بعدم توازن وفقدان شبه كامل للوعي، ما استدعى وضعه تحت الرعاية الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالته.

وكان قد أوضح الأطباء أن منير عانى من إجهاد شديد ناتج عن نشاطه المكثف خلال الفترة الأخيرة، والذي تضمن تسجيل ألبوم جديد إلى جانب مشاركته في العديد من الفعاليات العامة، من أبرزها احتفالات ذكرى نصر أكتوبر. هذا الجهد المتواصل، حسب الأطباء، قد أثر على صحته، ما أدى إلى ظهور أعراض مثل الدوار وفقدان التوازن، وهي أعراض قد ترتبط بالإرهاق أو سوء التغذية أو فقر الدم، الذي يمكن أن يقلل من تدفق الأكسجين إلى الدماغ.