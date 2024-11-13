فوائد تناول البيض بشكل يومي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:02 مساءً - القيمة الغذائية العالية للبيض

البيض يُعتبر أحد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة الجسم. البيض غني بالبروتينات عالية الجودة التي تساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة. كما يحتوي على فيتامينات مثل B6, B12, وفيتامين D، وكذلك معادن مثل الزنك والحديد.

تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة

تناول البيض بشكل يومي قد يسهم في تعزيز صحة الدماغ بفضل احتوائه على مادة الكولين، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء أغشية الخلايا وتحسين الوظائف المعرفية للدماغ. هذا العنصر الغذائي الهام مرتبط أيضًا بتحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة باضطرابات عقلية في وقت لاحق من الحياة.

دعم صحة العينين

تحتوي صفار البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة قوية تلعب دورًا مهمًا في حماية العينين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر. لذا، فإن تناول البيض بانتظام يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة رؤية جيدة.

الفوائد الأخرى التي يقدمها تناول البيض يوميًا

يدعم صحة الجلد والشعر بفضل احتواءه على البيوتين والفيتامينات الأساسية.

يساعد في فقدان الوزن لأنه يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم.

يعزز من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) الذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُعتبر البيض إذن إضافةً ممتازة لنظام غذائي متوازن وللأشخاص الباحثين عن تحسين صحتهم بمختلف جوانبها اليومية. ومع ذلك، يجب مراعاة الإفراط في تناول البيض، وخصوصًا لمن لديهم مشاكل في الكوليسترول، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لضمان فوائد صحية بدون مضاعفات.