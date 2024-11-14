هيرفي رينارد يستمر بسلسلة عدم الخسارة أمام أستراليا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - يستمر الفرنسي، هيرفي رينارد، بسلسلة عدم الخسارة أمام المنتخب الأسترالي، رفقة المنتخب السعودي.

وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، بنتيجة 0-0، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يواجه فيها رينارد المنتخب الأسترالي، إذا سبق للمدرب الفرنسي أن واجهه في مناسبتين سابقتين، خلال فترته الأولى مع الأخضر، ضمن تصفيات كأس العالم 2022..

وتعادل المنتخبان سلباً في مباراة الذهاب، التي أقيمت، عام 2021 في مدينة سيدني، وفي مباراة الإياب التي أقيمت بجدة في 2022، حقق المنتخب السعودي الفوز على ضيفه الأسترالي بهدف دون رد.