انت الأن تتابع خبر موعد مباراة فرنسا واسرائيل في بطوله دوري ابطال أمم أوروبا 2024/2025 والقنوات الناقله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب بعشاق كره القدم في العالم كله معرفه موعد مباراة فرنسا واسرائيل والقنوات الناقله، حيث امن المقرر ان يلتقي المنتخبين في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسه من دوري ابطال امم اوروبا 2024 و2025، وستشهد تلك المباراة الكثير من الإجراءات الاحترازية وذلك بسبب الاحداث الأخيرة الظروف الأخيرة التي شهدتها دوله امستردام

موعد مباراة فرنسا واسرائيل والقنوات الناقله

اليكم الان موعد مباراه فرنسا واسرائيل والقنوات الناقله، حيث من المقرر ان يلتقي المنتخبين اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والعاشرة و45 دقيقه بتوقيت السعودية والحاديه عشر و45 دقيقه بتوقيت الامارات، ومن المقرر ان تقام المباراة على ملعب فرنسا الدولي في سان دوني، وتقام تلك المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطوله دوري ابطال أمم أوروبا 2024/2025 ويسعى كل من المنتخبين الفوز بها للانتقال للمرحلة التاليه.

القنوات الناقلة مباراة فرنسا واسرائيل

وبالنسبة الى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسرائيل في دوري أمم أوروبا اليوم فمن المقرر ان يتم نقل تلك المباراة على قناه beIN Sports 2، حيث تعتبر تلك القناه هي القناه التي لها صلاحيه نقل مباريات دوري ابطال اوروبا عبر شاشتها، وتستعد لنقل مباراة مباراة فرنسا وإسرائيل بعد قليل.

قائمة منتخب فرنسا في بطوله دوري ابطال أمم أوروبا 2024/2025

بعد ان عرضنا لكم موعد مباراة فرنسا وإسرائيل والقنوات الناقله، سنعرض لكم قائمة منتخب فرنسا في بطوله دوري ابطال أمم أوروبا 2024/2025، والجدير بالذكر ان ديشامب قام بإستبعاد كيليان مبابي قائد المنتخب ونجم ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي، وقام ديشامب بضم لوكاس شوفالييه كحارس مرمي لأول مره

ومن المقرر ان تأتي قائمة منتخب فرنسا على النحو الاتي: