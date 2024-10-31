انت الأن تتابع خبر لن تتخيل فوائدة الجبارة... هل تعلم ما الذي يحدث لجسمك من أكل العسل مع الثوم على الريق؟ ياريتني عرفتها من زماان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما نتحدث عن نظام غذائي لفقدان الوزن، نسمع كثيرًا عن الماء المنقوع بالبذور والمشروبات العشبية يشير الخبراء إلى أن فقدان الوزن يتطلب الالتزام والانضباط بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية في تحقيق النتائج المرجوة بسهولة ومن بين هذه العلاجات، يعتبر مزيج الثوم الخام مع العسل خيارًا جيدًا يمكن تجربته لتحسين الصحة العامة ودعم جهود فقدان الوزن.

كيف يمكن أن يشكل هذا المزيج علاجًا مثاليًا لفقدان الوزن؟

يشير الخبراء إلى أن الثوم الخام يمتاز بخصائص غذائية مميزة تجعله فعالًا في إنقاص الوزن وبالمثل، يعتبر العسل الخام مصدرًا خاليًا من الدهون والكوليسترول عند تناوله على معدة فارغة، يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع، كما أنه يوفر طاقة غنية للجسم أيضًا.

كيفية تناول الثوم الخام مع العسل لإنقاص الوزن؟

وفقًا للخبراء، كل ما تحتاجه هو بعض فصوص الثوم الطازجة المقشرة، بالإضافة إلى عسل خام أو عضوي وبرطمان زجاجي ضع فصوص الثوم في البرطمان واسكب عليها العسل حتى تغمرها بالكامل أغلق البرطمان ورجّه جيدًا، ثم اترك الخليط لبعض الوقت بعد فترة، يمكنك اختيار فص ثوم يوميًا، سحقه بملعقة، وتناوله على معدة فارغة.

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