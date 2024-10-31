انت الأن تتابع خبر شعرك التوكه هتجري منه!! كيراتين طبيعي بالنشا والفازلين لتنعيم الشعر المجعد والخشن.. من أول مرة هتشوفوا الفرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن يتم استخدام النشا في العديد من الوصفات الطبيعية، لأنه يتميز بالكثير من الفوائد التي تجعله واحد من أفضل المكونات التي تساعد على فرد الشعر وذلك عن طريق استخدام بعض من المكونات الأخرى معه، ومن المعروف أن النشا يكون آمن للغاية، كما أن نتائجه مضمونة بنسبة 100% لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية والفوائد الصحية التي يمكن استخدامها للبشرة والشعر، كما أن يمكن من خلاله عمل كيراتين طبيعي.

مكونات وصفة النشا لتنعيم وفرد الشعر

يجب أن تدركوا بأن لكي يتم تحضير وصفة النشا بنجاح يجب إحضار المكونات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم وتتمثل تلك المكونات الآتي:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين ونصف من عصير الليمون.

ملعقتين ونصف من زيت الخروع.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة النشا لتنعيم وفرد الشعر

لكي تتمكنوا من تحضير وصفة النشا يجب عليكم تطبيق الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم والالتزام بها وتتمثل تلك الخطوات في التالي: