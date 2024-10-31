للنساء.. 5 فيتامينات لزيادة الرغبة الجنسية

يمكن للنساء زيادة الرغبة الجنسية بتناول بعض الفيتامينات، سواء من مصادرها الطبيعية أو كمكملات غذائية تحت إشراف الطبيب، لضمان ممارسة العلاقة الحميمة بشكل أفضل.

في التقرير التالي، نستعرض أفضل الفيتامينات لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء، وفقًا لموقعي "MedicineNet" و"Mayo Clinic" والجمعية الدولية للطب الجنسي ISSM.

فيتامينات لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء

1- فيتامين د

يجب على النساء الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، لأنه نقصه بالجسم يؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية، نتيجة لانخفاض مستويات الهرمون الأنثوي "الإستروجين."

2- فيتامين هـ

يساعد فيتامين هـ على زيادة الرغبة الجنسية عند النساء، بفضل قدرته الكبيرة على تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء التناسلية الأنثوية.

3- فيتامين B3

تصبح النساء أكثر رغبة في ممارسة العلاقة الحميمة عند تناول مكملات فيتامين هـ، لأنها تساهم في تحسين التروية الدموية الواصلة إلى المهبل، مما يزيد الدافع الجنسي.

4- حمض الفوليك

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن حمض الفوليك شهدت صحتهن الجنسية تحسنًا كبيرًا، بما في ذلك الدافع الجنسي.

5- فيتامين B12

يتعين على النساء إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين B12، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية، في النظام الغذائي اليومي، لأن انخفاض مستوياته بالجسم يضعف الرغبة الجنسية، بسبب تقلب المزاج ونقص تدفق الدم المؤكسج إلى المهبل.