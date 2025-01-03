إنتر يبلغ نهائي كأس السوبر الإيطالي

إنتر يبلغ نهائي كأس السوبر الإيطاليتأهل إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على أتلانتا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في الدور نصف النهائي.

أحرز دينزل دومفريس هدفي انتر ميلان في الدقيقتين (49) و(61).

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في بداية اللقاء، قبل أن يفرض انتر ميلان سيطرته وينفذ العديد من الهجمات على مرمى أتلانتا الذي نجح في الصمود بفضل تألق حارس مرماه ماركو كارنيسيكي.

وفي الشوط الثاني نجح انتر ميلان في تسجيل هدف في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وعززه بهدف ثان بعد (12) دقيقة، وقضى على آمال منافسه الذي حاول الضغط بشدة من أجل تقليص الفارق ثم إدراك التعادل، لكن باءت كل محاولاته بالفشل.

وأصبح هذا الفوز هو الثاني الذي يحققه إنتر ميلان على أتالانتا بمختلف المسابقات في الموسم الحالي، بعدما سبق له الانتصار بأربعة أهداف دون رد في أغسطس الماضي ضمن مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.