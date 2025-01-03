71 شهيداً في 34 غارة للاحتلال على غزة

71 شهيداً في 34 غارة للاحتلال على غزةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 34 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المدنيين في جميع محافظات قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 71 فلسطينيا، وأصيب العشرات بجروح.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة غزة، في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثامين التي لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، خاصة في محافظتي غزة وشمال القطاع، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

من جانبها واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمليات القصف المكثف والغارات المتواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة.

وذكر مستشفى العودة أن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون مساء اليوم، إثر غارة جوية للاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما استقبل المستشفى عددا من الإصابات نتيجة القصف الإسرائيلي على البلدة.

كما كشفت مصادر محلية في غزة عن استشهاد 3 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في شارع قطر في مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشهداء هم أسير محرر وزوجته وطفلته.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في شارع المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما ارتقى شهيدان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في شارع اللبابيدي غربي المدينة.

وفي سياق متصل وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد شخص في قصف إسرائيلي على شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.

من جانبه قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن ما يجري الآن في قطاع غزة، وتحديدا مدينة غزة هو جنون واضح لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الدفاع المدني لم يعد قادرا على تلبية كافة نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر والاستهدافات التي لم تتوقف، موضحا أنه منذ فجر اليوم نفذ جيش الاحتلال أكثر من 15 استهدافا لتجمعات المواطنين في مدينة غزة وحدها، أدت لاستشهاد أكثر من 40 فلسطينيا، و120 مصابا.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45581 شهيدا و108438 مصابا منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.