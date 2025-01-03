تراجع اليورو مقابل الدولار
تراجع اليورو، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل الدولار، وسط مخاوف من اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بلغ سعر اليورو مقابل الدولار 1,0314، في أدنى قيمة له أمام العملة الخضراء منذ أواخر نوفمبر 2022 قبل أن يرتفع إلى 1,0332.
وتحسّنت قيمة الدولار أيضا مقابل الجنيه البريطاني الذي فقد 0,51 % من قيمته، موازيا 1,2453 دولار في أدنى مستوى له منذ أبريل 2024 عندما تدّنى سعر صرفه إلى 1,2435 دولار.
ويتوقع العديد من المحللين تعادل اليورو أمام الدولار أو حتى ينخفض لمستوى أقل خلال العام الحالي، وذلك وسط مخاوف من تأثير الاقتصادات المعتمدة على التصدير في أوروبا بالرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" فرضها.
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