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أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الجدرة

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المؤتمر نت - الشريف يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الجدرة
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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن منصر الجدرة، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة

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دوت الخليج -
الشريف يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الجدرة
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله بن منصر الجدرة، الذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للشيخ مبارك عبدالله الجدرة، واللواء محسن مسعود جزيلان والشيخ أحمد بن قايد جزيلان وكافة آل الجدرة وجزيلان بمديرية برط العنان محافظة الجوف في هذا المصاب.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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