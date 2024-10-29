انت الأن تتابع خبر «اغلى من الذهب..» ماسك الذهبي لتفتيح البشرة 10 درجات اكثر بطريقة طبيعية وامنه 100% بدون تكاليف نهائيا.. فايتك كتير لو لسه ما عرفتيش..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تفتيح البشرة بمواد طبيعية من الخيارات الآمنة والمحببة لدى الكثيرين حيث تمنح هذه المكونات الطبيعية بشرتك مظهرا نضرا وتساعد في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات دون الحاجة إلى مواد كيميائية هنا نقدم لك بعضا من أفضل ماسكات التفتيح التي يمكن أن تمنحك نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة.

ماسك الكركم والحليب

الكركم معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والمفتحة للبشرة بينما يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يعمل على إزالة الخلايا الميتة لذا قومي بمزج ملعقة من الكركم مع ملعقتين من الحليب ثم ضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر هذا الماسك يمكن أن يفتح بشرتك بدرجة ملحوظة إذا تم استخدامه بانتظام.

ماسك عصير الليمون والعسل

يعد الليمون من أفضل المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة لاحتوائه على فيتامين C الذي يزيل البقع الداكنة بينما يُرطب العسل البشرة ويقلل من تهيجها قومي بمزج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل وضعي الخليط على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء يمكن لهذا الماسك أن يحدث فرقا واضحا في لون البشرة مع الاستمرار.

ماسك الطماطم والزبادي