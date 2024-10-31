تُعزَز الهضم وإنقاص الوزن بشكلٍ فعال: إليكِ فوائد الكراوية المذهلة للصحة

عادات وتقاليد الأهل منذ عشرات السنين حتى اليوم، حاضرةٌ في البال وضمن ممارسات البعض منا، آملًا في الاستمرار بهذا النهج. من هذه العادات التي لا نتخلى عنها أبدًا، تحضير وتقديم المغلي عند ولادة طفلٍ جديد في العائلة.

قد يتساءل البعض ما هو المغلي، وإن لم يعد خفيًا على الكثيرين هذه الحلوى الرائعة.. المغلي او الكراوية، وصفة تُحضّر على الدوام في المطبخ اللبناني وفي بلاد الشام إجمالًا، وتُقدّم بشكلٍ خاصّ عند قدوم مولودٍ جديد كجزءٍ من العادات والتقاليد. ويُحضّر المغلي من الرز والسكر والماء والكراوية والقرفة الناعمة، كما يُزيّن بالمكسرات وبرش جوز الهند حسب الرغبة.

للمغلي مذاقٌ قوي إنما مستساغ، ويعود السبب في ذلك لاستخدام الكراوية فيه؛ وهي من أنواع البهارات الشديدة مثل الكمون واليانسون والشُمر وغيرها. تمتاز الكراوية بالعديد من الخصائص الصحية التي تجعل منها إضافةً كبيرة إلى نظامنا الغذائي، وهي ليست مفيدةً فقط للأم وطفلها وإنما لعموم الناس.

في مقالة اليوم، نُسلَط الضوء على مزايا وفوائد الكراوية المذهلة للصحة؛ كما نتطرق للحديث عن بعض مخاطرها ومحاذير استخدامها، كي نضمن لكِ عزيزتي الاستفادة من هذا الصنف من البهارات. إنما لا تنسي ضرورة استشارة طبيبكِ الخاص حول استخدامات الكراوية حسب حالتكِ الصحية.

للكراوية العديد من الفوائد المذهلة للصحة لكن لا ينبغي إهمال أضرارها

اكتشفي فوائد الكراوية المذهلة للصحة

تُقدَم الكراوية المغلية مع المكسرات للأم التي وضعت جنينها مؤخرًا، نظرًا لفوائدها في مرحلة النفاس والإرضاع. من فوائد الكراوية للنفاس أنها تساهم في عملية تنظيف الرحم، وتعمل على التخفيف من نزف النفاس والآلام المرافقة له؛ كذلك تعمل كمطهرٍ عام ومضاد للميكروبات، تطرد الغازات وتفتح الشهية وتخفف من التقلصات في البطن، كما تُسهَل عملية الهضم.

لكن هذه الفوائد لا تقتصر على الأم ومولودها فحسب، بل يمكن أن تمتد لعامة الناس ممن يحسنون توظيف الكراوية ضمن مأكولاتهم ومشروباتهم.

ويشير موقع "ويب طب" المختص إلى جملةٍ من الفوائد الصحية المذهلة للكراوية، وذلك بفضل عناصرها الغذائية المهمة. فهي غنيةٌ بالألياف الغذائية، إذ يحتوي كل 100 غرام من حبوب الكراوية على 38 غرامًا من الألياف الغذائية، وهي أعلى من الحصة المُوصى بها يوميًا من الألياف. كما أن المُركَبات التي تمنح الكراوية رائحتها العطرية المميزة، تمتازبخصائص مضادة للأكسدة وتساعد في تعزيز الهضم أيضًا.

تحتوي الكراوية كذلك الأمر على نسب عاليةٍ من النحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك، ما يجعلها قيمة غذائية عالية للأسباب التالية:

يُعدَ الكالسيوم مهم جدًا لصحة العظام.

الحديد والنحاس مهمان لعمليات إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يُعتبر البوتاسيوم ضروري وهام لتعزيز وظائف القلب وتحسين مستويات ضغط الدم، والحفاظ على انتظام نبض القلب.

الزنك هام وضروري لتحسين العمليات والوظائف الحيوية المختلفة في الجسم مثل النمو، والهضم، وإنتاج الحيوانات المنوية.

فيتامينات مختلفة، مثل فيتامينات مجموعة ب، فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين هـ.

الزيت المستخلص من حبوب الكراوية غني بمضادات الأكسدة الهامة للجسم.

وعليه، يمكن استخلاص فوائد الكراوية المذهلة للصحة على النحو الآتي:

تحسين الهضم: نظرًا لمحتواها العالي جدًا من الألياف الغذائية، فإن تناول الكراوية يُسهم في تحسين عملية الهضم وضمان استقرار حالة المعدة الصحية، مع تجنب أي مشاكل في الجهاز الهضمي مثل النفخة والغازات، والإمساك، والإسهال.كما تساعد حبوب الكراوية المصابين ببعض الأمراض المزمنة، في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وبخاصةٍ القولون العصبي. إنقاص الوزن: ليست الألياف الموجودة في الكراوية مفيدة فقط للجهاز الهضمي، وإنما تدخل أيضًا في عملية خسارة الوزن خصوصًا المتراكم حول الخصر. وبحسب إحدى الدراسات الحديثة، فإن خلاصة بذور الكراوية لا تُساعد فقط على خسارة الوزن الزائد، إنما تُعزَز أيضًا إذابة بعض الدهون الصعبة في الجسم؛ تساعد على تحسين قراءة مؤشر كتلة الجسم بشكلٍ عام، وتساعد على زيادة الكتلة العضلية في الجسم. ويمكن تحقيق هذه الأمور من خلال تناول خلاصة الكراوية لمدة 90 يومًا على التوالي، دون أي تغييراتٍ تُذكر في الحمية أو الرياضة بحسب ما أفاد موقع "ويب طب". تقليل آلام الدورة الشهرية: من الطبيعي أن تعاني نساءٌ كثيرات من آلام وتشنجات مزعجة قبل وأثناء نزول الدورة الشهرية، وذلك أثناء قيام الرحم بالتخلص من بطانته الداخلية. وعوضًا عن اللجوء للمسكنات والأدوية، يمكن لبعض المركبات الطبيعية مثل التي نجدها في الكراوية، تخفيف هذه الآلام والتشنجات.

يمكنكِ تحضير وصفة الكراوية لعلاج ألم الدورة الشهرية من خلال إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكراوية إلى كوب من الماء المغلي وتركه لفترةٍ بسيطة؛ تصفية السائل من بذور الكراوية بعد 10 دقائق، وإضافةالقليل من العسل إليه، ثم شربه لتخفيف تشنجات الدورة الشهرية.

محاربة الالتهابات: تمتاز الكراوية بمحتواها الجيد من مضادات الالتهاب والأكسدة؛ ووفق نتائج إحدى الدراسات، فإن الفئران التي حصلت على خلاصة الكراوية أثناء الدراسة أظهرت انخفاضًا ملحوظً في التهاب أنسجة القولون يوازي نتائج الأدوية القائمة على الستيرويد. تحسين صحة الجهاز التنفسي: تُسهم الكراوية في تعزيز الجهاز التنفسي وحل مشاكل الكحة؛ لكن لا بدَ من استشارة الطبيب المختص في هذا الشأن قبل اعتمادها لعلاج هذه المشاكل. تقوية الشعر والبشرة: للكراوية مزايا مهمة في تحسين مظهر البشرة والشعر والحفاظ على صحة وسلامة فروة الرأس.

تساعد الكراوية في التخلص من الوزن الزائد بفضل محتواها العني من الألياف الغذائية

أضرار ومحاذير الكراوية

كل ما تقدم يبدو جيدًا بل وممتازًا لناحية تعزيز الصحة، لكن الكراوية لا تخلو من بعض الأضرار أو الأعراض الجانبية السلبية خاصةً لأصحاب بعض الأمراض. ونخص بالذكر هنا مرضى الكلى؛ فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن الكراوية لا تُفيد المرضى المصابين بالتهاب الكلى، كما أن استخدام زيت الكراوية لمدةٍ طويلة وبجرعاتٍ عالية، قد يُسبَب الضرر على كل من الكلى والكبد.

كذلك لا ننسى تفاعلات الكراوية مع بعض الأدوية مثل مدرات البول؛ لذلك يُفضَل استشارة الطبيب قبل تناول الكراوية كونها تُقلَل من مستويات البوتاسيوم في الجسم؛ تعمل بعض مدرات البول على تقليل مستويات البوتاسيوم أيضًا، ما يُسبَب خللًا في الجسم؛ تزيد الكراوية أيضًا من مستويات الليثيوم في الجسم، وذلك من خلالتقليل قدرة الجسم على التخلص من الليثيوم في بعض مدرات البول مما يسبب أعراضًا جانبية خطيرة.

ومن الأضرار الأخرى الواجب التنبه لها قبل اعتماد الكراوية:

حدوث بعض الآثار الجانبية في المعدة مثل الحرقة وزيادة الغازات في الأمعاء.

التسبب بسوء امتصاص المواد الغذائية.

إحداث تشنجات واضطرابات في المعدة وذلك نتيجة لزيادة الألياف من الكراوية.

ردود فعلٍ تحسيسة عند البعض، مثل صعوبة التنفس؛ حكة وتهيج في الجسم؛ وشعور بالضيق في الصدر والحلق.

التسبب بمرض الصباغ الدموي؛ إذ قد تعمل مستخلصات الكراوية على زيادة امتصاص الحديد في الدم مسببًا مرض الصباغ الدموي؛ لذا ينبغي الحذر من تناول الكراوية عند الأشخاص الذين يتناولون مكملات الحديد الغذائية، أو لديهم مستويات عالية من الحديد في جسمهم ويتناولون كميات من الطعام الغني بالحديد.

بالإضافة إلى الأضرار، فإن موقع "ويب طب" يعرض لجملة محاذير يجب الأخذ بها عند استخدام الكراوية. وينصح الموقع المختص بضرورة عدم الإفراط في تناول الكراوية، للحفاظ على الصحة وتجنبًاللأعراض الجانبية المختلفة.

وتشمل محاذير استخدام الكراوية الحالات الصحية التالية﻿:

مرضى السكري: إذ قد تعمل الكراوية على خفض مستويات السكر في الدم. الحوامل: يُرجح أن تكون الكراوية غير آمنة للمرأةالحامل، سواء عن طريق تناولها أو تطبيقها على الجلد، كما قد تُسبب الإجهاض. المرضع: إذ لا توجد معلوماتٌ كافية تُثبت درجة أمان استخدام الكراوية للمرضع، وبالتالي من الأفضل مراجعة الطبيب في هذا الخصوص. الأشخاص الذين سيخضعون لعملية جراحية: بسبب تأثير الكراوية على السكر في الدم؛ لذا من الأفضل التوقف عن تناولها قبل أسبوعين من إجراء الجراحة. العمر: تعتمد جرعة الكراوية عادًة على العمر، وصحة المريض، وإذا ما كان يعاني من مشكلات صحية. الجرعة المحددة: ينبغي التقيد بالجرعات المكتوبة على المنتجات والأدوية التي تحتوي الكراوية لتجنب الأعراض الجانبية، حيث لا توجد دراسات واضحة بعد حول الكمية المحددة المسموحة للكراوية.

في الختام؛ فإن الكراوية من البهارات الشهية والتي تقدم فوائد مذهلة للصحة. ويمكن تناولها بشكلٍ معتدل ومدروس لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وخسارة الوزن، لكن لا ينبغي أبدًا إهمال أيٍ من الأعراض الجانبية السلبية للكراوية خصوصًا على مرضى الكلى والسكري.

وعليه من الأفضل استشارة طبيبكِ الخاص قبل اللجوء إلى الكراوية، واعتماد ما يقوله لجهة الجرعات وطريقة تناول الكراوية، في حال أردتِ الاستفادة من فوائد الكراوية المذهلة للصحة.