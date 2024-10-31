5 علامات تحذيرية تدل على قرب حدوث جلطة دماغية وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

الجلطة الدماغية، أو السكتة الدماغية، هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ. يمكن أن تسبب الجلطة الدماغية إعاقات دائمة أو حتى الوفاة، ولكن يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا.

تنميل أو ضعف مفاجئ: خاصة في الوجه، الذراع، أو الساق، وخاصة في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو الفهم: قد تلاحظ صعوبة في التعبير عن أفكارك أو فهم ما يقوله الآخرون.

مشاكل مفاجئة في الرؤية: قد تشمل الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.

دوخة مفاجئة أو فقدان التوازن: قد تواجه صعوبة في المشي أو الحفاظ على توازنك.

صداع شديد مفاجئ: قد يكون أسوأ صداع واجهته في حياتك ولا يوجد له تفسير واضح.

اتصل بالطوارئ على الفور: كل ثانية مهمة في حالة الجلطة الدماغية، لذا يجب طلب المساعدة الطبية الفورية.

لا تتجاهل الأعراض: حتى لو اختفت الأعراض مؤقتًا، لا تتجاهلها واستشر الطبيب على الفور.

ارتفاع ضغط الدم: هو العامل الرئيسي للإصابة بالجلطة.

أمراض القلب: مثل الرجفان الأذيني وأمراض الشرايين.

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم: يؤدي إلى تصلب الشرايين.

السكري: يزيد من خطر الإصابة بالجلطة.

التدخين: يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الجلطة.

السمنة: تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، مما يزيد من خطر الجلطة.

قلة النشاط البدني: يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسمنة.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالجلطة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها.