معلومات حول مرض السيلياك وأعراضه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - متابعة-جودت نصري

مرض السيلياك هو اضطراب مناعي مزمن يؤثر على الأمعاء الدقيقة، ويحدث نتيجة تفاعل الجسم مع الغلوتين، وهو بروتين موجود في بعض الحبوب مثل القمح والشعير والجاودار. عندما يتناول الأشخاص المصابون بمرض السيلياك الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين، يحدث تلف في بطانة الأمعاء الدقيقة، مما يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

▎الأعراض:

أعراض مرض السيلياك يمكن أن تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، وقد تشمل:

1. أعراض هضمية:

• إسهال مزمن

• انتفاخ البطن

• آلام في البطن

• غثيان أو قيء

• فقدان الوزن غير المبرر

2. أعراض غير هضمية:

• تعب وإرهاق

• فقر الدم (نتيجة نقص الحديد)

• طفح جلدي (مثل التهاب الجلد الحلئي)

• تأخر النمو عند الأطفال

• مشاكل في العظام (مثل هشاشة العظام)

• مشاكل في الخصوبة

▎التشخيص:

يتم تشخيص مرض السيلياك عادةً من خلال:

• اختبارات الدم التي تبحث عن الأجسام المضادة للغلوتين.

• خزعة من الأمعاء الدقيقة لتقييم التلف في البطانة.

▎العلاج:

العلاج الوحيد الفعال لمرض السيلياك هو اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين مدى الحياة. يجب على المرضى تجنب جميع الأطعمة التي تحتوي على القمح والشعير والجاودار، بالإضافة إلى بعض المنتجات التي قد تحتوي على مكونات غير مرئية للغلوتين.