دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الثانية: العربي الكويتي بين بين!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

كان حضور فريق العربي متقلباً في أول جولتين من دوري التحدي الآسيوي، فخسر مباراة وفاز في أخرى في المجموعة الثانية من هذا الدوري:

العربي- الكويت × أبديش اتا كانت- قيرغيزستان 0-1

أركاداج- تركمنستان × مازيا- جزر المالديف 2-1

أبديش اتا كانت- قيرغيزستان × أركاداج- تركمنستان 0-2

مازيا- جزر المالديف × العربي- الكويت 0-2

ترتيب المجموعة الثانية

1- أركاداج: 6 نقاط (4-1)

2- أبديش اتا كانت: 3 نقاط (1-2)

3- العربي: 3 نقاط (2-1)

4- مازيا: دون نقاط (1- 4)