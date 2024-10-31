نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي- المجموعة الثانية: العربي الكويتي بين بين! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
كان حضور فريق العربي متقلباً في أول جولتين من دوري التحدي الآسيوي، فخسر مباراة وفاز في أخرى في المجموعة الثانية من هذا الدوري:
العربي- الكويت × أبديش اتا كانت- قيرغيزستان 0-1
أركاداج- تركمنستان × مازيا- جزر المالديف 2-1
أبديش اتا كانت- قيرغيزستان × أركاداج- تركمنستان 0-2
مازيا- جزر المالديف × العربي- الكويت 0-2
ترتيب المجموعة الثانية
1- أركاداج: 6 نقاط (4-1)
2- أبديش اتا كانت: 3 نقاط (1-2)
3- العربي: 3 نقاط (2-1)
4- مازيا: دون نقاط (1- 4)