كأس السوبر الإيطالي: إنتر ميلان إلى المباراة النهائية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 11:52 مساءً - تأهل إنتر ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر اللإيطالي بفوزه في نصف النهائي على فريق أتلانتا بهدفين دون رد على ستاد المملكة أرينا في الرياض.

وتكفل ينزل دومفريس بتسجيل هدفي فوز الإنتر في الدقيقتين (49 و61) من عمر المباراة.

وينتظر إنتر ميلان في المباراة النهائية يوم الإثنين القادم الفائز من مواجهة جوفنتوس وميلان والتي تجري اليوم، الجمعة…