الرياضة

أحمد سليمان: هذه حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مديونيات القلعة البيضاء لدى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

أحمد سليمان: هذه حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مطالبات اتحاد الكرة للأندية بسداد المستحقات المتأخرة لا تخص الزمالك وحده، وقيد النادي غير موقوف بسبب مستحقات اتحاد الكرة".

وأضاف: "الزمالك سيقيد الصفقات الجديدة في يناير بشكل طبيعي وهناك العديد من الأندية لديهم مديونيات لدى اتحاد الكرة".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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