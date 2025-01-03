نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: هذه حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مديونيات القلعة البيضاء لدى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

أحمد سليمان: هذه حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مطالبات اتحاد الكرة للأندية بسداد المستحقات المتأخرة لا تخص الزمالك وحده، وقيد النادي غير موقوف بسبب مستحقات اتحاد الكرة".

وأضاف: "الزمالك سيقيد الصفقات الجديدة في يناير بشكل طبيعي وهناك العديد من الأندية لديهم مديونيات لدى اتحاد الكرة".

