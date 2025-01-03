نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهل إنتر ميلان.. موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مع الفائز من مباراة يوفنتوس وميلان، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ونجح فريق إنتر ميلان في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي، عقب تحقيق الفوز على نظيره أتالانتا، بثنائية نظيفة.

موعد مباراة إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن يلتقي فريق إنتر ميلان مع الفائز من مباراة يوفنتوس ضد ميلان، يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير الجاري، في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي، فس تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، وقنوات أبو ظبي الرياضية، ستقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم.

