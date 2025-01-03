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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أسباب التعاقد مع المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أحمد سليمان: فضلنا التعاقد مع "بنتايك"..ورفضنا "جوناثان" لهذه الأسباب

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فضلنا التعاقد مع بنتايك لأن عمره 23 بينما جوناثان كان يبلغ 33 عامًا، ومودرن فيوتشر طلب تخلي الزمالك عن حسام أشرف أوحمد محمود بجانب مبلغ مالي ضخم للتعاقد مع جوناثان".

وأضاف: "التعاقد مع جوناثان كان سيكلف خزينة الزمالك 60 مليون جنيه أكثر من تكلف ضم بنتايك".