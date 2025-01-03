نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إيقافه عن القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مديونيات القلعة البيضاء لدى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مطالبات اتحاد الكرة للأندية بسداد المستحقات المتأخرة لا تخص الزمالك وحده، وقيد النادي غير موقوف بسبب مستحقات اتحاد الكرة".

وأضاف: "الزمالك سيقيد الصفقات الجديدة في يناير بشكل طبيعي وهناك العديد من الأندية لديهم مديونيات لدى اتحاد الكرة".

