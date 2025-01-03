الرياضة

مواعيد مباراتي سيدات الزمالك في بطولة دوري الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، عن مواعيد مباراتي الفريق الأول بنادي الزمالك "سيدات"، في دور الـ8 لبطولة الدوري موسم 2024 - 2025.

مواعيد مباراتي سيدات الزمالك في بطولة دوري الطائرة

ويتواجد "سيدات الزمالك " بجانب فرق: "وادي دجلة، ، سبورتنج، سموحة، الشمس، دلفي، المقاولون ".

وجاءت مواعيد مواجهتي الزمالك كالتالي:ـ

دلفي ضد الزمالك يوم الجمعة 7 فبراير المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

الزمالك ضد دلفي يوم السبت 8 فبراير المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

جدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية تقام بنظام best of 3.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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