الموضة الجديدة: القميص المكرمش يتصدر المشهد في 2025

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 11:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تتخيل أن القميص المجعد يمكن أن يكون في يوم من الأيام علامة على الأناقة؟ يبدو أن عالم الموضة قد قلب كل المفاهيم التقليدية، فبعد أن كان التجعد في الملابس يدل على الإهمال، أصبح الآن رمزًا للأناقة العصرية.

لماذا أصبح القميص المكرمش موضة؟

الراحة والأناقة: يجمع القميص المكرمش بين الراحة والأناقة في آن واحد، فهو يعطي إحساسًا بالحرية والانطلاق، مع الحفاظ على مظهر عصري وأنيق.

التنوع في الإطلالات: يمكن تنسيق القميص المكرمش مع العديد من القطع الأخرى، سواء كانت رسمية أو كاجوال، مما يجعله قطعة أساسية في أي خزانة ملابس.

التعبير عن الشخصية: يعكس القميص المكرمش شخصية جريئة ومبتكرة، فهو يبتعد عن القواعد التقليدية للموضة.

كيف ترتدي القميص المكرمش؟

للنساء: يمكن تنسيق القميص المكرمش مع بنطلون جينز، أو تنورة، أو حتى مع بدلة رسمية للحصول على إطلالة أنيقة وغير تقليدية.

للرجال: يمكن ارتداء القميص المكرمش مع بنطلون كاكي أو جينز، أو حتى تحت سترة رسمية.

أهم النصائح لارتداء القميص المكرمش:

اختيار القماش المناسب: يفضل اختيار الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان، فهي تمنح القميص مظهرًا أكثر طبيعية وتجعله أكثر راحة.

الاهتمام بالتفاصيل: يمكن إضافة بعض الاكسسوارات مثل الساعة أو السوار لتعزيز الإطلالة.

الثقة بالنفس: أهم شيء هو الشعور بالراحة والثقة بالنفس عند ارتداء القميص المكرمش.

لماذا الآن؟

يعكس هذا الاتجاه الجديد في الموضة رغبة الناس في التعبير عن أنفسهم بشكل أكثر حرية، والتخلص من القيود التقليدية. كما أنه يعكس التوجه نحو الاستدامة، حيث أن القمصان المكرمشة تتطلب أقل عناية ولا تحتاج إلى الكي باستمرار.

ختامًا، القميص المكرمش ليس مجرد قطعة ملابس، بل هو بيان أزياء يعكس شخصية جريئة ومبتكرة. إذا كنت تبحث عن إضفاء لمسة من الأناقة العصرية على إطلالتك، فإن القميص المكرمش هو الخيار الأمثل لك.