نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: جوميز كان يمتلك محلل أداء من خارج مصر..وهذا ما فعله الـ سكاوتنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الشروط المحددة للتعاقد مع صفقات الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال الفترة الماضية.



وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " فريق السكاوتنج اعترض على التعاقد مع بعض الصفقات المحلية، وجوميز كان يمتلك محلل أداء خارج مصر وكنا ندفع له راتبه".



وأضاف: "رأي المدير الفني هو الأساس في اختيار أي صفقة جديدة وهناك شروط قبل التعاقد مع أي لاعب".