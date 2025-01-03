نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الزمالك: تعاقدنا مع ناصر ماهر دون دفع أموال لـ مودرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "رشحت ناصر ماهر للزمالك ولم أكن أعرف أنه سيكون أفضل لاعب في مصر، وتعاقدنا معه دون دفع أموال لنادي مودرن فيوتشر".

وأضاف: "ناصر ماهر سيكون أفضل لاعب في مصر هذا الموسم، وكان يريد الانتقال بشدة للقلعة البيضاء".

