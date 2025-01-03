نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي التدريبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حراس المرمى دائما كانوا أنجح مديري الكرة عبر التاريخ.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت محظوظ بالتتويج ببطولة الدوري موسمين متتاليين مع الإسكتلندي ديف مكاي، ونادي الزمالك كان له فضل كبير في مسيرتي التدريبية".

وأضاف: "منصب عضو مجلس الإدارة له مسؤوليات كبيرة، وفي عام 2014 بذلت مجهودا كبيرا وأبرمت 17 صفقة في هذا الموسم".

