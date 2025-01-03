نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي، عقب تحقيق الفوز على نظير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي، عقب تحقيق الفوز على نظيره أتالانتا بثنائية نظيفة. أهداف مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي أحرز اللاعب دينزل دومفريس مهاجم فريق إنتر ميلان، هدف التقدم في شباك أتالانتا، في الدقيقة 49. ثم سجل دومفريس الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان، في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني.