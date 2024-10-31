بنزيما وديابي يقودان تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي مساء اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في تاسع جولات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عبدالإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد الأهلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.