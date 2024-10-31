نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج أحمد خالد موسى يعلن بدأ تصوير الجزء الثاني من "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج أحمد خالد موسى، خلال الساعات القليلة الماضية، بدأ تصوير الحزء الثاني من مسلسل "العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،حيث نشر صورة لكلاكيت مسلسل "العتاولة 2"، وعلق عليه قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله".

منشور أحمد خالد موسى

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة 1"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.



أحداث مسلسل "العتاولة 1"

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين