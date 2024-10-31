نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة والناس تعرض فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الـ7.. الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تذيع قناة القاهرة والناس، ختام فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة غدا الجمعة، حيث استمرت الفعاليات من الخميس 24 اكتوبر حتى 1 نوفمبر، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والفن في مصر والعالم العربي ومختلف دول العالم.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي تقديم فعاليات دورته السابعة، وشهد عرض العديد من الأفلام المهمة على مدار أسبوع بحضور مشاركة كبار نجوم الفن، وتم تغطية فعاليات ومؤتمرات المهرجان طوال مدة انعقاده.

كما شهد مهرجان الجونة هذا العام مشاركة 55 فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، إضافة إلى 16 فيلمًا قصيرًا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.