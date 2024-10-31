نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وتعديل مواعيد العمل والصلاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وتعديل مواعيد العمل والصلاة

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وتعديل مواعيد العمل والصلاة...مع نهاية شهر أكتوبر، يستعد المواطنون في مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف ليل آخر خميس من أكتوبر، وذلك بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023. يهدف هذا التعديل إلى توفير المزيد من ساعات الليل وتقليل ساعات النهار، ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي للسنة الثانية بعد أن أعادت الحكومة المصرية العمل بالتوقيتات الموسمية العام الماضي.

كيفية ضبط الساعة للتوقيت الشتوي

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وتعديل مواعيد العمل والصلاة

ستقوم أغلب الهواتف بتعديل التوقيت تلقائيًا بمجرد بدء التوقيت الشتوي، بينما يمكن لمن يرغب في ضبطه يدويًا الذهاب إلى إعدادات "التاريخ والوقت" وتغيير الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، وذلك في آخر خميس من أكتوبر.

مواعيد عمل المحلات والمطاعم بالتوقيت الشتوي

مع بدء التوقيت الشتوي، سيتم تعديل مواعيد العمل في المحلات التجارية لتصبح كالتالي:

مواعيد إغلاق الورش في المناطق السكنية ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

المطاعم والكافيهات ستفتح من الساعة 7 صباحًا وتغلق عند منتصف الليل.

المحلات التجارية تعمل من 7 صباحًا حتى 10 مساءً.



ورش الطرق مستثناة من هذه المواعيد لتلبية حاجات المواطنين، بينما يستمر تقديم خدمات التوصيل من المطاعم والكافيهات طوال اليوم.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي

بسبب تأخير الساعة 60 دقيقة، ستتغير مواقيت الصلاة في القاهرة لتصبح كالتالي:

دوت الخليج: 4:41 صباحًا

الظهر: 11:39 صباحًا

العصر: 2:45 مساءً

المغرب: 5:09 مساءً

العشاء: 6:26 مساءً



الانتقال للتوقيت الشتوي يهدف لتحقيق مزيد من التناغم بين ساعات النهار والليل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وحياتهم اليومية.