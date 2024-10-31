قرار لرئيس الوزراء بتعديل مسطح محطة معالجة الصرف بطحا البيشة ببنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - نشرت اليوم الجريدة الرسمية، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3113 لسنـة 2024، والقاضي بتعديل رقم 3110 لسنة 2023 المشار إليه، بتعديل مسطح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية طحا البيشة ببنى سويف الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ليصبح 13 فدانًا وقيراطين و8 أسهم.

نص القرار

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3113 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر:

( المــادة الأولى ) يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك بتعديل المسطح الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ليصبح: (13) فدانًا و(قيراطان) و(8) أسهم.

( المــادة الثــانية ) تُستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 المشار إليه.

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1446 هـ ( الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 م ).