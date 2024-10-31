رئيس الوزراء يستهل جولته فى الإسكندرية بتفقد استعدادات شركة المياه للشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية اليوم، بتفقد جاهزية واستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي هناك بالمعدات والفنيين المدربين على أعلى مستوى، استعدادا لفصل الشتاء.

الجاهزية للشتاء

استمع رئيس الوزراء إلى شرح واف من مسئولى الشركة وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، حول مدى جاهزيتهم وإمكاناتهم وعدد ونوعية المعدات التي تم تجهيزها لذلك.

كما استمع رئيس الوزراء للسيناريوهات المختلفة التي تم تجريبها للتعامل مع أي سقوط محتمل للأمطار.

وطلب رئيس الوزراء بعد الاستماع لشرح واف حوب جاهزية المعدات، التفقد والاطلاع بنفسه على كل المعدات التي استمع لشرح واف حولها، ومن ثم اصطحبه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية رفقة الوزيرة منال عوض، وتفقد رئيس الوزراء كل المعدات وكيف تمت مضاعفتها وتحديثها بما فى ذلك أعمال تسليك الشنايش والبالوعات