أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار متفاوتة الشدة تضرب مصر بدءًا من اليوم

حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار متفاوتة الشدة تضرب مصر بدءًا من اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس، 31 أكتوبر 2024، حيث تتأثر البلاد بموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار متفاوتة الشدة تضرب مصر بدءًا من اليوم

تشهد مصر طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا في شمال البلاد، ويصبح حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وقد حذرت الأرصاد من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

تفاصيل موجة الأمطار

مع دخول أولى منخفضات فصل الخريف، يتوقع بدء تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق في غرب البلاد اليوم، وتشتد تدريجيًا خلال يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق أخرى في شمال البلاد. كما تتأثر الأجواء بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثف السحب المتوسطة والمنخفضة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفًا نحو جنوب الوجه البحري.

الطقس غدًا الجمعة

من المتوقع استمرار الأمطار، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا في السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري، كما تمتد تدريجيًا نحو الداخل، حيث يتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناة والسواحل الشرقية.