نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- هزة أرضية بقوة 4.25 درجة تضرب شرم الشيخ.. تفاصيل الزلزال وبيانات الشبكة القومية لرصد الزلازل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومترًا شمال شرق مدينة شرم الشيخ.

وبلغت قوة الهزة 4.25 درجة على مقياس ريختر، مما جعل العديد من سكان المنطقة يشعرون بها.

بيانات الهزة الأرضية

جاءت تفاصيل الزلزال وفقًا لما رصدته الشبكة القومية للزلازل على النحو التالي:

تاريخ الحدوث: 31-10-2024

31-10-2024 وقت الحدوث: الساعة 7:34:57 صباحًا بالتوقيت المحلي

الساعة 7:34:57 صباحًا بالتوقيت المحلي القوة: 4.25 درجة على مقياس ريختر

4.25 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 27.8977 شمالًا

27.8977 شمالًا خط الطول: 34.4398 شرقًا

34.4398 شرقًا العمق: 8.5 كيلومتر

أهمية ودقة الشبكة القومية للزلازل في مصر

تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة موزعة بدقة عالية في مواقع مختارة بناءً على التاريخ الزلزالي لمصر، مما يجعل من المستحيل عدم تسجيل أي زلزال مهما كانت قوته، حتى لو كان أقل من الصفر.

وتُعد الشبكة القومية للزلازل من بين أحدث وأدق الشبكات على مستوى العالم، حيث تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا المجال بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

يعود تاريخ رصد الزلازل في مصر لأكثر من 150 عامًا، بينما يمتد التاريخ الزلزالي المصري لأكثر من 5،000 سنة من خلال الوثائق والآثار التاريخية التي سجلت وقوع هذه الظواهر.

وضع مصر بالنسبة للزلازل عالميًا

تُصنف مصر كمنطقة بعيدة عن الأحزمة الزلزالية المعروفة عالميًا، والتي تتركز في سبعة مناطق حول العالم. ورغم ذلك، يتأثر الوضع الزلزالي في مصر بقربها من مناطق نشطة زلزاليًا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي أحيانًا إلى حدوث زلازل متوسطة القوة.

وتعد مرونة المجتمع المصري حاليًا في التعامل مع الصدمات الزلزالية من أهم العوامل التي تساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن هذه الظواهر الطبيعية.