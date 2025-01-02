نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يبحث تسريع وتيرة العمل بمشروع تطوير طريق مصر أسيوط الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ( هاتفيا ) الإجراءات اللازمة لتكثيف أعمال التطوير الجارية وتسريع وتيرة العمل بطريق مصر أسيوط الزراعى فى المنطقة المحصورة بين قرية المرازيق وقرية أبو رجوان بطول ٤ كم والذى يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وتطوير لإستيعاب الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الجيزة لمتابعة عدد من مشروعات التطوير بمركز ومدينة البدرشين حيث ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة معوقات العمل والتصاريح اللازمة لتلافيها لتحقيق نسب إنجاز متقدمة في أعمال التطوير للطريق بما يخدم الحركة المرورية.

وكلف المهندس عادل النجار نائبه السيد إبراهيم الشهابي بسرعة التنسيق مع مسئولى شبكات المرافق المتعارضة مع الأعمال لبحث متطلبات كل منها بالتنسيق مع الشركة المنفذة والبت فيها لتمكين الشركة من إنهاء أعمال الرصف والتطوير لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة ويخدم قطاع عريض من المواطنين .

وخلال جولته المطولة بمراكز ومدن البدرشين والحوامدية وابو النمرس حرص المحافظ على تفقد طريق الحبس- المنصورية الرابط مع طريق ٦ أكتوبر والذى شهد أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة أعمال الإنارة بطول الطريق.

وأكد المحافظ على أهمية الطريق لوقوع العديد من القرى على جنباته اضافة إلي كونه وصلة مرورية حيوية لأهالى المدينة بطريق المنصورية مباشرة مما يقلل من الضغط على طريق مصر اسيوط الزراعى.

وقد وجه المحافظ رئيس مدينة أبو النمرس بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومديرية الطرق للمراجعة الدورية لشبكة الإنارة بالطريق والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد فتحي مدير شرطة المرافق ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

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