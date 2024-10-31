نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط 2% مع تراجع مخزونات البنزين والخام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - سي إن بي سي_ سجلت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بنحو 2% مع تراجع غير متوقع لمخزونات البنزين والخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى جانب تقارير تشير إلى احتمالية تأجيل تطبيق أوبك+ لمخطط التخلي عن خفض إنتاج النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 2.01% عند التسوية لتصل إلى 72.55 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.40 دولار أو 2.08% لتسجل 68.61 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب وكالة .

يأتي ذلك بعد العقود الآجلة للنفط بأكثر من 6% في وقت سابق من الأسبوع مع تراجع مخاطر توسع الصراع في الشرق الأوسط.

وشهدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى أقل مستوى منذ سنتين بفعل قوة الطلب، كما تراجعت مخزونات الخام بشكل مفاجئ مع انخفاض الواردات، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء 30 أكتوبر.

وتراجعت الواردات الأمريكية من النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى أقل مستوى لها منذ يناير2021، خلال الأسبوع الماضي، عند مستوى 13 ألف برميل يومياً مقابل 150 ألف برميل يومياً في الأسبوع السابق عليه.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إلى انخفاض واردات البلاد من النفط الخام من دول كولومبيا، والبرازيل، وكندا، والعراق وكولومبيا والبرازيل خلال الأسبوع الماضي أيضاً.

وقال المحلل لدى Kpler، مات سميث: “كان العنصر الأكثر دعماً هو تراجع مخزونات البنزين وسط زيادة الطلب الضمني على أساس أسبوعي”.

وذكر سميث أن تراجع الواردات ساهم في تحقيق مخزونات النفط الخام هبوطاً طفيفاً.

وبحسب وكالة ، قد ترجئ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء آخرون على رأسهم روسيا، زيادة إنتاج النفط في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، بحسب ما كان مقرراً ضمن خطة للتخلي التدريجي عن خفض الإنتاج المطبق من المجموعة، وذلك بسبب القلق حول ضعف الطلب على النفط وزيادة العرض.

وقال هاري تشيلينغويريان، رئيس الأبحاث في Onyx Capital Group: “تشير أوبك+ دائماً إلى أن إنهاء تخفيضات الإمدادات الطوعية سيكون خاضعاً لظروف السوق”.

وأضاف: “احتمالية إعادة النظر في توقيت عودة براميلها ليس مفاجئة نظراً للحقائق الاقتصادية الكلية الضعيفة، وخاصة في الصين، والتي أدت إلى تعديلات هبوطية في تقديرات نمو الطلب العالمي”.

ومن المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر في حال استمرارها في تطبيق خططها، لكن مصدرين في أوبك+ قالا لرويترز، إن قرار إرجاء الزيادة قد يتخذ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تعقد أوبك+ اجتماعاً في الأول من شهر ديسمبر من أجل تحديد خطواتها السياسية التالية.

وكانت مجموعة أوبك+ خفضت الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً، بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي على النفط.