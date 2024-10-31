نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم بيانًا تحذيريًا يوضح حالة الطقس في مصر، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي بدءًا من اليوم، الخميس 31 أكتوبر 2024، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على غرب البلاد، والتي ستزداد شدة وتنتقل إلى باقي المناطق الشمالية خلال يومي الجمعة والسبت.

ويتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بعواصف رعدية وبرودة تسود معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس: تشير الخرائط الجوية إلى تأثير منخفض جوي على طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، وتمتد لتصل بشكل خفيف إلى مناطق جنوب الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة: تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا اليوم في جميع أنحاء البلاد، حيث تسجل القاهرة 26 درجة مئوية نهارًا، بينما تنخفض ليلًا إلى 19 درجة.

ويكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا في مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد.

تحذيرات من الشبورة المائية والرياح: تنصح الأرصاد بتوخي الحذر من الشبورة المائية التي تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على حركة المرور في الطرق السريعة.

وتكون الرياح معتدلة، بسرعة تصل إلى 26 كم/ساعة، وتغلب الأجواء الغائمة جزئيًا، مع نسبة رطوبة تصل إلى 80% كحد أقصى و35% كحد أدنى على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر:

البحر المتوسط: يشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

يشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر. البحر الأحمر: يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، مما يجعل حالته تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 26 - الصغرى 19

العظمى 26 - الصغرى 19 الإسكندرية: العظمى 26 - الصغرى 19

العظمى 26 - الصغرى 19 الطور: العظمى 28 - الصغرى 17

العظمى 28 - الصغرى 17 شرم الشيخ: العظمى 32 - الصغرى 24

العظمى 32 - الصغرى 24 الغردقة: العظمى 28 - الصغرى 20

العظمى 28 - الصغرى 20 أسوان: العظمى 30 - الصغرى 18

تشير الأرصاد إلى استمرار حالة الطقس المتقلبة مع احتمالات هطول الأمطار على فترات متفرقة، مما يستدعي الحذر من المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح والأمطار.