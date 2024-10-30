الطب النباتي يحتل الصدارة في علاج الأمراض المزمنة.. إليكِ فوائد الجنسنج للكبد

تمثل أمراض الكبد عبئًا صحيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم؛إذ يعدّ تليُف الكبد السبب التاسع الرئيسي للوفاة في الدول الغربية. علمًا أن التهاب الكبد الفيروسي المزمن B و C، وأمراض الكبد الكحولية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وسرطان الخلايا الكبدية دوت الخليج الكيانات الرئيسية والعديد من المشاكل لا تزال من دون حل.

وغالبًا ما تكون العلاجات التي تم تطويرها وفقًا لمبادئ الطب الغربي محدودة الفعالية، وتحمل مخاطر الآثار السلبية، وغالبًا ما تكون باهظة التكلفة، وخصوصًا في العالم النامي.

لذا، يبدو علاج أمراض الكبد بمنتجات مشتقة من النباتات، والتي يُمكن الوصول إليها ولا تتطلب تركيبًا صيدلانيًا شاقًا جذابًا للغاية. علاوة على ذلك، على الرغم من التقدم في الطب التقليدي في العقود الأخيرة، فإن المهنيين وعامة الناس في البلدان المتقدمة يولون اهتمامًا متزايدًا للطب النباتي.

إذ أظهرت العديد من الدراسات الاستقصائية الأخيرة من أوروبا والولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في استخدام الأدوية النباتية في غضون بضع سنوات، ويتناول ما يصل إلى 65٪ من مرضى أمراض الكبد مستحضرات عشبية.

من هذا المنطلق، سنتطرق إلى الحديث عن فوائد الجنسنج للكبد عبر موقع "دوت الخليج"، والتي باتت من أهم النباتات العشبية الطبية لعلاج أمراض الكبد، بناءً على توصيات استشاري الطب البديل شكري عمرو من القاهرة.

نبذة مختصرة عن نبتّة الجنسنج

فوائد الجنسج للكبد أحد اكتشافات الطب النباتي منذ العصور القديمة

وبحسب دكتور شكري، اشتهرت نبتة الجنسنج في البداية لدى شعوب اليابان، والصين، وكوريا كعلاج للعديد من الحالات المرضية منذُ القدم. هو نبات يتكون من جذر فاتح اللون، وساق طويل نسبيًا، وأوراق خضراء بيضاوية الشكل، ويوجد 11 نوع من نبات الجنسينج تنتمي جميعها إلى جنس البانكس (Panax ) وعائلة الأرالية (Araliaceae)

هناك العديد من الأنواع للجنسنج، ولكن أشهرها دوت الخليج: بانكس جنسنج Panax ginseng، الجنسنج الأمريكي American ginseng، والجنسنج السيبيري Siberian ginseng، ويتم استخدامه في العديد من الصناعات، مثل: "الصناعات الدوائية وصناعة مستحضرات التجميل"، وذلك لما تمتلكه هذه النبتة من فوائد، كما يتم استخدامه في صناعة مشروبات الطاقة لأنّه يعرف كمادة منشطة قوية.

يٌستخدم اسم الجنسنج للإشارة إلى الجنسنج الأمريكي (Panaxquinquefolius)، والجنسنج الآسيوي أو الكوري (Panax ginseng)، لكن الجنسنج الفعلي ينتمي فقط إلى جنس البانكس، وبالتالي فإن الأنواع الأخرى، مثل الجنسنج السايبيري (Siberian) أوالهندي تمتلك خصائص مختلفة.

الجدير بالذكر، أن الجنسنج عشبة طبية قديمة ومشهورة في الشرق، تستخدم كمنشط قيّم ولعلاج أمراض مختلفة بما في ذلك اضطرابات الكبد. صابونينات الجنسنج، المعروفة باسم الجينسنوسيدات، دوت الخليج المكونات الرئيسية ويعتقد أنها مسؤولة عن الفوائد الصحية المتعددة للجنسنج. هناك أكثر من 40 جينسنوسيدًا معزولًا من الجنسنج. حتى الآن، لا تزال خيارات العلاج لأمراض الكبد الشائعة مثل: "تليف الكبد، والكبد الدهني، والتهاب الكبد المزمن إشكالية". في هذا الصدد، أظهرت مستخلصات الجنسنغ والجينسنوسيدات الفردية مجموعة واسعة من الأدوار المفيدة في تنظيم وظائف الكبد المنتظمة، وعلاج اضطرابات الكبد من السمية الكبدية الحادة والمزمنة، والتهاب الكبد والتليف الكبدي، وتليف الكبد، وسرطان الخلايا الكبدية، وما إلى ذلك في مسارات وآليات مختلفة.

فوائد الجنسج للكبد

فوائد الجنسج للكبد متنوعة

ووفقًا للدكتور شكري، أفادت دراسة نشرت مؤخرًا أن تناول الجنسنج أدى إلى تحسن كبير في اختبارات وظائف الكبد، وخفض مستويات علامات الأورام، وخفض الحمل الفيروسي في مرضى التهاب الكبد C ؛ ما يدعم التأثيرات العلاجية القوية للجنسنج ضد التهاب الكبد C وسرطان الكبد، لكن مع ذلك يمنع مرضى الكبد عمومًا من تناول الجنسنج من دون استشارة الطبيب المعالج.

علاوة على ذلك، قد تُساعد نبتة الجنسنج في حماية الكبد من الإصابة بالالتهاب، وكذلك حمايته من الأضرار الناتجة عن الإصابة بالمرض.ولكن هناك بعض القلق من تسبب هذه العشبة في أضرار على الكبد، وخصوصًا عند تناولها مع أدوية أخرى، ولذلك يجب التحدث مع الطبيب واستعراض قائمة الأدوية التي تتناولها معه قبل استخدام الجنسنج.

مقتطفات علمية حول فوائد الجنسج للكبد

معلومات مفيدة حول فوائد الجنسج للكبد

وتابع دكتور شكري، يلعب الكبد والأنسجة الدهنية دورًا مهمًا في كل من التمثيل الغذائي للدهون والسكر. وقد وجد أن الجنسنج له تأثيرات على الدهون والسكر عند إعطائه للفئران في الجسم الحي؛ وذلك بخلاف الدلائل العلمية التالية: