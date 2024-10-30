حان الوقت لارتداء ما يحلو لكِ في المناسبات.. بعد التخلص من دهون الجزء العلوي بهذه الطرق الفعالة

تختلف أسباب تراكم الدهون المتكدسةبحسب كل منطقة في الجسم؛ وخصوصًا المرتبطة بالعوامل الوراثية والجينية. وذلك بخلاف الأسباب الآخرى الناتجة عن سوء التغذية والنشاط البدني اللذان يشكلان محور انتشار الدهون في جميع أنحاء الجسم.

وبالتالي ستختلف الدهون المتراكمة وأسبابها في جميع المناطق سواءً الجزء العلوي، أوالبطن، أو الظهر، أو الأرداف، أو الساقين"، ما يستدعي الوقوف على الأسباب الحقيقة لتراكم الدهون في كل منطقة على حدا.

لكننا سنختص السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" في تقديم اسباب تراكم الدهون في الجزء العلوي من الجسم تحديدًا، بناءً على ما اتفق عليه كل من أستشاري التغذية الدكتور باسم شوقي ومدرب اللياقة محمد مرسي من جدة.

تراكم الدهون في الجزء العلوي مرتبطة بهذه الأسباب

تراكم دهون الجزء العلوي مرتبطة بأسباب متنوعة لا تغفليها للتخلص منها بشكل صحي وسليم

أوضح دكتور باسم، أن تراكم الدهون في الجزء العلوي من الجسم " البطن، الخصر، الذراع" مرتبط باستهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية المتناولة على وجه الخصوص، وذلك بخلاف الأسباب التالية:

تناول كميات كبيرة يوميًا من السكريات المكررة.

تأثير الجينات المسؤولة عن مكان توزيع الدهون في الجسم.

سرعة امتصاص الجزء العلوي للدهون من الغذاء المتناول بصفة عامة.

دوران الدهون بالشكل المرتفع في الجزء العلوي من الجسم مقارنةً بالجزء السفلي، وبالتالي فإن الجسم يستقبل الدهون في المنطقة العليا بشكل كبير.

تأثيأأثير المعايير" الوزن، الطول، العمر" على سرعة تراكم أو التخلص من الدهون خصوصًا في الجزء العلوي من الجسم.

تخلّصي من دهون الجزء العلوي باتباع هذه النصائح

تحقيق التوازن في تناول الأطعمة الصحية بكميات قليلة أحد الطرق الفعالة للتخلص من دهون الجزء العلوي في الجسم

اتفق كل من دكتور باسم وكابتن محمد، على اتباع النصائح التالية للتخلص من دهون الجزء العلوي من الجسم؛ وذلك على النحو التالي:

اتبعّي الحميات الصحية التي تعتمد على السعرات الحرارية المنخفضة لازالة الدهون المتراكمة في الجزء العلوي من الجسم.

تجنّبي تناول السكريات المكررة قدر المستطاع.

أكثّري من شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا.

تناولّي حصص يومية متنوعة من المصادر الغذائية بكميات قليلة على مدار اليوم.

احرصي على تحقيق التوازن في تلبية احتياجات جسمكِ لرفع عملية الأيض وازالة دهون الجزء العلوي من الجسم.

خففّي من استهلاك المنبهات المحتوية على الكافيين" القهوة، الشاي، المشروبات الغازية".

امتنعّي عن تناول المواد الدهنية المشبعة، خصوصًا المهدرجة والمتوافرة في الأطعمة السريعةالمعالجة والمصنعة مثل " المورتديلا، المقانق واللحوم المدخنة"

اكثرّي من تناول الخضروات والفواكة الغنية بنسبة عالية من الألياف والفيتامينات الحارقة لدهون الجزء العلوي من الجسم.

مارسّي التمارين الرياضية البسيطة 4 مرات في الأسبوع بشكل منتظم؛ وخصوصًا " المشي، الركض، الدراجة، السباحة" للتخلص من دهون الجزء العلوي من الجسم.

اختارّي الأطعمة الصحية المناسبة لطبيعية جسمكِ وحالتكِ الصحية مع الطبيب المختص وليس غير ذلك.

داومي على ممارسة التمارين الرياضية المقدمة داخل المنزل للتخلص من دهون الجزء العلوي سريعًا ومن دون الحاجة إلى زيارة صالات الجم أو إجراء العمليات الجراحية

واستكمالًا لحديثنا عن أسبابتراكم الدهون في منطقة الجزء العلوي من الجسم، وكيفية التغلب عليها، ينصحكِ كابتن محمد بممارسة التمارين التالية للقضاء عليها، وذلك على النحو التالي:

تمرين شدّ ترهلات الثدي

يُعد تمرين شد ترهلات الثدي من أفضل التمارين الرياضية التي تُساهم في حرق دهون الجزء العلوي، وتكبير الثدي ورفعه للأعلى سريعًا؛ فما عليكِ سوى النوم على بطنكِ على الأرض، قومي برفع جسمك بواسطة ذراعيك، كرري التمرين 15 مرة 3 مرات على مدار اليوم.

تمرين تكبير الثدي

إفردي ذراعيكِ أمامكِ، أعيدي الذراعين خلف ظهركِ، وحاولي تشبيك يديكِ من خلف الظهر، استمري على هذا الوضع لمدة دقيقة إلى 3 دقائق، كرري التمرين 5 مرات في اليوم لمدة 15 دقيقة.

تمرين تقوية الذراعين والصدر

إبدأي بالجلوس على الأرض أو على الكرسي، قومي بحمل ثقلين في اليدين، احرصي على ألا يزيد الثقل عن 2 كليو غرام، يمكنك بالتدريج زيادة وزن الأحمال إلى 35 كيلو غرام ، كي تدامي على رفع الذراعين وأنت متمسكة بالثقلين، مع مراعاة أن يكون الذراع مستقيما إلى أعلى، اثبتي على هذا الوضع لمدة 5 دقائق أو حسب استطاعتك، كرري التمرين 4 مرات في الأسبوع، لكن استشيري طبيبك الخاص قبل ممارسة هذا التمرين إذا كنت من اللواتي يعانين من آلام الرقبة أو الذراعين.

تمرين تقوية عضلات الصدر

يساعد تمرين تقوية عضلات الصدر على شدّ منطقة الصدر وإزالة ترهلات الثدي أثناء التغلب على دهون الجزء العلوي؛ فما عليك ِسوى حمل الثقل في اليدين أثناء جلوسكِ أو وقوفكِ، مدّي الذراعين إلى الجانبين، قومي بضمهم على منطقة الصدر من الأمام، كرري التمرين 20 مرة، 5 مرات في الأسبوع.

تمرين تخسيس الذراعين

يساعد هذا التمرين على تخسيس الذراعين، كذلك تكبير الثدي وشده خلال التخلص من دهون الجزء العلوي في الجسم؛ لذا قفّي مستقيمة بالقرب من الحائط، ضعي راحة يديك على الحائط، قومي بالضغط على الحائط بيديكِ، عودي إلى الخلف بثقل جسمك، كرري التمرين 20 مرة يوميًا للحصول على أفضل النتائج سريعًا.

التخلص من دهون الجزء العلوي يحتاج غلى عمل الفحوصات واتباع تعليمات الطبيب المختص وممارسة الرياضة دومًا لارتداء ما يحلو لكِ من دون حرج

وأخيرا، استشيري طبيب التغذية الخاص بكِ، لاختيار أفضل الأطعمة الصحية المساهمة في التخلص من دهون الجزء العلوي تحديدًا حسب طبيعية جسمكِ وحالتكِ الصحية، كذلك عمل الفحوصات والتحاليل، للتأكد من عدم وجود أسباب وراثية تُعيق مراحل فقدان الدهون العلوية المتراكمة؛ كذلك احرصي في نفس الوقت على اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، مع إلتزامكِ بممارسة التمارين السالفة الذكر يوميًا داخل المنزل، للقضاء على دهون الجزء العلوي من دون الحاجة إلى عمليات التجميل أو زيارة صالات الجيم بصفة مستمرة.