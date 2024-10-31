العالم اليوم - نشاط التصنيع في الصين ينمو للمرة الأولى في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر نشاط التصنيع في الصين ينمو للمرة الأولى في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - نما نشاط التصنيع في الصين للمرة الأولى في ستة أشهر، وانتعش قطاع الخدمات في أكتوبر، وهو ما يشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز التي اتخذتها بكين تساعد الاقتصاد المتضرر على تجاوز الأزمة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني، الصادرة الخميس، ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى 50.2 نقطة مقابل 50 نقطة في سبتمبر السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 49.9 نقطة في الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر قطاع التشييد إلى 50.4 نقطة مقابل 50.7 نقطة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما أظهرت بيانات قطاعات النقل بالسكك الحديدية ونقل المياه والنقل الجوي وخدمات البريد وخدمات أسواق المال والحفاظ على البيئة نمو هذه الأنشطة خلال الشهر الحالي، في حين سجلت خدمات تجارة الجملة والترفيه وبرمجة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والخدمات السكنية انكماشا خلال الشهر.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي إلى 50.1 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد اتخاذ بنك الشعب الصيني سلسلة خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي في أواخر سبتمبر الماضي. ويترقب المستثمرون وأصحاب الشركات رؤية ما إذا كانت الحكومة ستقر إجراءات تحفيز إضافية للاقتصاد خلال اجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين الأسبوع المقبل.