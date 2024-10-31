ارتفاع الكوليسترول الخطر الصامت: 3 علامات تحذيرية لا تتجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بالقلق بشأن صحتك القلبية؟ قد يكون ارتفاع الكوليسترول هو السبب. على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول لا يسبب أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة، إلا أنه يعتبر عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لحسن الحظ، هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تساعدك على اكتشاف المشكلة في وقت مبكر.

اللويحات الصفراء (Xanthelasma): هي رواسب دهنية صفراء تظهر عادة حول الجفون أو على الأوتار. تعتبر هذه اللويحات مؤشرًا قويًا على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

قوس الأوعية الدموية (Arcus Cornea): هي حلقة بيضاء أو رمادية تظهر حول قزحية العين. على الرغم من أنها قد تكون طبيعية لدى كبار السن، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا علامة على ارتفاع الكوليسترول لدى الأشخاص الأصغر سنًا.

ألم في الصدر وضيق في التنفس: في الحالات المتقدمة من ارتفاع الكوليسترول، قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل ألم في الصدر، وضيق في التنفس، والتعب المفرط. هذه الأعراض قد تشير إلى وجود انسداد في الشرايين التاجية التي تغذي القلب.

نظام غذائي صحي: قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، وزد من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والألياف.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستوى الكوليسترول الضار.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد فقدان الوزن الزائد على تحسين مستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يضر بالشرايين ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول.

الأدوية: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية لخفض مستوى الكوليسترول.

إذا كنت تعاني من أي من العلامات التحذيرية المذكورة أعلاه، أو لديك تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، فمن المهم استشارة طبيبك لإجراء فحص شامل وتحديد خطة علاج مناسبة.