نشكركم على متابعتكم خبر ما أهم أسباب السمنة لدى النساء؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:54 صباحاً - متابعة-جودت نصري

تعد السمنة من القضايا الصحية المعقدة التي تؤثر على النساء بشكل خاص، ويمكن أن تنجم عن مجموعة متنوعة من العوامل. إليك بعض أهم الأسباب التي تساهم في زيادة الوزن والسمنة لدى النساء:

▎1. العوامل الوراثية:

• تلعب الجينات دورًا في تحديد كيفية استجابة الجسم للطعام والتمارين الرياضية. بعض النساء قد يكون لديهن استعداد وراثي لتخزين الدهون.

▎2. التغيرات الهرمونية:

• التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث خلال الدورة الشهرية، الحمل، أو انقطاع الطمث، يمكن أن تؤثر على الوزن. على سبيل المثال، قد تؤدي التغيرات في مستويات الإستروجين إلى زيادة الوزن.

▎3. نمط الحياة:

• قلة النشاط البدني ونمط الحياة المستقر يمكن أن يسهمان في زيادة الوزن. العمل المكتبي وقلة ممارسة الرياضة تساهم في عدم حرق السعرات الحرارية بشكل كافٍ.

▎4. التغذية غير المتوازنة:

• تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات المضافة، مع نقص الفواكه والخضروات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

▎5. العوامل النفسية:

• التوتر والقلق والاكتئاب يمكن أن تؤدي إلى تناول الطعام بشكل مفرط كوسيلة للتعامل مع المشاعر السلبية.

▎6. الأدوية:

• بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية معالجة الأمراض المزمنة، قد تؤدي إلى زيادة الوزن كأثر جانبي.

▎7. قلة النوم:

• النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

▎8. العوامل الاجتماعية والبيئية:

• العوامل الاجتماعية مثل ضغط الأقران والعائلة، وكذلك البيئة المحيطة (مثل توفر الأطعمة السريعة) يمكن أن تؤثر على خيارات الطعام والنشاط البدني.

▎9. الولادة والحمل:

• الحمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وبعض النساء يجدن صعوبة في فقدان الوزن بعد الولادة.

▎10. العمر:

• مع تقدم العمر، يتباطأ معدل الأيض، مما يجعل من الأسهل اكتساب الوزن إذا لم يتم تعديل النظام الغذائي ومستوى النشاط.