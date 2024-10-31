عاجل - شاهد ترامب يصل إلى ويسكونسن في شاحنة قمامة ردًا على تصريحات بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - وصل المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، إلى ولاية ويسكونسن يوم الأربعاء في مشهد غير تقليدي على متن شاحنة قمامة، وذلك في رد ساخر على تصريحات الرئيس الحالي جو بايدن، الذي وصف فيها أنصار ترامب بالـ "قمامة".

وفي حديثه للصحفيين قبيل تجمع انتخابي في ويسكونسن، قال ترامب مازحًا: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها تحمل اسم كامالا هاريس وجو بايدن."

ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟

وكان الموقف قد اشتعل في وقت سابق بعد تصريحات من الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، الذي أطلق نكتة غير ملائمة، واصفًا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة". ورغم تبرؤ حملة ترامب من هذه التصريحات، جاء تعليق بايدن في اليوم التالي، قائلًا إن البورتوريكيين شعب طيب، مؤكدًا أن "القمامة العائمة الوحيدة" في الولايات المتحدة هم أنصار ترامب، ثم عاد بايدن ليخفف تصريحه، موضحًا أن مقصده كان كلام هينشكليف المسيء لللاتينيين.

وقد أثارت تصريحات بايدن استياء أنصار ترامب، الذين اعتبروها إساءة لقطاع واسع من الأمريكيين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، التي ستشهد منافسة شديدة بين الحزبين الجمهوري بقيادة ترامب والديمقراطي بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، من المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل.