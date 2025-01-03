الرياضة

سليمان: بطولة الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هناك خطة مالية وضعها مجلس الإدارة سوف تساهم في حل الكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة.

سليمان: بطولة الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك عبر من عنق الزجاجة والقادم أفضل للنادي، وبطولة الكونفدرالية الحالية أصعب من النسخة الحالية وأصعب من دوري أبطال إفريقيا ويوجد بها أندية قوية للغاية".

وأضاف: "التعاقد مع كونراد ميشالاك جاء في وقت ضيق للغاية بسبب أزمة الجابوني آرون بوبيندزا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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