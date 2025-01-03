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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هناك خطة مالية وضعها مجلس الإدارة سوف تساهم في حل الكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة.

سليمان: بطولة الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك عبر من عنق الزجاجة والقادم أفضل للنادي، وبطولة الكونفدرالية الحالية أصعب من النسخة الحالية وأصعب من دوري أبطال إفريقيا ويوجد بها أندية قوية للغاية".

وأضاف: "التعاقد مع كونراد ميشالاك جاء في وقت ضيق للغاية بسبب أزمة الجابوني آرون بوبيندزا".