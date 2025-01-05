الرياضة

هشام حنفي: الأهلي يحتاج التعاقد مع حسام البدري

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق عن احتياج الأحمر لعودة حسام البدري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

هشام حنفي: الأهلي يحتاج التعاقد مع حسام البدري

وقال حنفي في تصريحاته لـ برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الأهلي يحتاج ضم مهاجم وجناحين ولاعب مركز وسط هجومي في الانتقالات الشتوية.

وأضاف: الأهلي يحتاج لعودة حسام البدري فهو علاقته مع لاعبي الأحمر ممتازة.

واضاف: الأهلي سيتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا من تلك المجموعة وشخصية الأحمر تظهر في الأزمات

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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