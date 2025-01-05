نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قاعدة الإسكندرية البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمى تضمن إجراءات تأمين مسرح عمليات الأسطول الشمالى، كما شاهد بيانًا عمليًا لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من كفاءة قتالية عالية، أعقبه المرور على عدد من الوحدات البحرية للإطمئنان على مدى جاهزيتها، وناقش عددًا من الأطقم التخصصية فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم وإتقانهم للمنظومات القتالية الحديثة التى زودت بها القوات البحرية.

كما إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال القوات البحرية، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية أكد خلالها أن رجال القوات البحرية ماضون بكل قوة وحزم فى حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدى لكافة التهديدات البحرية على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بجهود رجال القوات البحرية فى حماية حدود الدولة وسواحلها،

كما هنأهم بحلول العام الميلادى المجيد وشهر رجب المحرم، مؤكدًا أن مصر ستظل بقيمها وثوابتها وبنسيجها الوطنى المترابط نموذجًا فريدًا لكل الشعوب ورمزًا للتماسك والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل.

وإستعرض الفريق أول عبد المجيد صقر خلال كلمته الأحداث الجارية فى ظل ماتموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة وإنعكاساتها على أمن مصر القومى، مشيرًا إلى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة فى مواجهة كافة لتهديدات المحيطة، وأن رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية التى يحملون أمانتها فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.