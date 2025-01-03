رامي صبري يكشف عن موعد دويتو أغنيته “فعلًا مبتتنسيش” مع تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن النجم رامي صبري عن موعد طرح دويتو أغنيته الجديدة “فعلًا مبتتنسيش”، التي تجمعه لأول مرة مع النجم تامر حسني.

منشور النجم رامي صبري



وكتب رامي صبري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “دويتو أغنية "فعلا مبتتنسيش" لتامر حسني، ورامي صبري، يوم الأثنين 6 يناير 2025، الساعة 6 مساءًا على يوتيوب وجميع منصات الأستماع".

منشور النجم رامي صبري



وتعد هذه الأغنية واحدة من أكثر المشاريع المنتظرة في الساحة الفنية، حيث تجمع بين اثنين من أكبر النجوم في مجال الغناء العربي، مما أثار حماس الجمهور بشكل كبير.



من جانب آخر، يواصل رامي صبري وتامر حسني استعداداتهما لإطلاق الأغنية التي سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لشعبية الفنانين الواسعة.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وكان آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

و جاءت كلمات أغنية "أهلي أهلي" كالتالي:



والله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

والله لولا الناس الطيبين دول

كان عادي برج طار من دماغي

الدنيا برة في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاغي

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي إن دولا تبعي

بمسي بمسي ع الحلوين اللي شبهي