نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وتيم اف سي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره تيم اف سي وذلك ضمن منافسات دور ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم المباراة والذي يقوده الحكم جلال أحمد.

ويعاونه كلا من عز الدين جمال مساعد أول، محمد القراقصي مساعد ثان، ويتواجد عمرو يوسف حكما رابعا.

ويراقب المباراة محمد رشدي بينما يتواجد حازم أبو الوفا مقيما للحكام.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وتيم اف سي في كأس مصر



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الإسكندرية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة كأس مصر.

