نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة مودرن سبورت والشمس في الكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره الشمس والذي تأهل لدور ٣٢ من بطولة كأس مصر بعد الفوز غلى حساب نادي المصرية للاتصالات.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم المباراة والذي يقوده الحكم محمد يوسف.

ويعاونه كلا من كيرليس نزيه مساعد أول، محمود النحاس مساعد ثان، ويتواجد محمد القاضي حكما رابعا.

ويراقب المباراة هاني العنتبلي بينما يتواجد حسام الجوهري مقيما للحكام.

موعد مباراة مودرن سبورت أمام الشمس في كأس مصر

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد غزل المحلة.

